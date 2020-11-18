تسجیل 480 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13 الفا و421 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 801 الفا و894 شخصا و 5712 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 576 الفا و 983 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 480 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 42 الفا و 94 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 626 الفا و631 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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