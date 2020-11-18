طهران وكابول تتطلعان لتنمية التعاون المشترك

وأعلن القصر الرئاسي الافغاني في بيان أن أشرف غني التقى إبراهيم طاهريان ، الممثل الإيراني الخاص لأفغانستان ، لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم ولتعزيز وتقوية التعاون بين إيران وأفغانستان ودول المنطقة.

وفي إشارة إلى الاتفاقيات الاقتصادية بين أفغانستان وإيران ودول المنطقة ، قال الرئيس الافغاني إن هذه الاتفاقيات يجب أن تكون على جدول أعمالنا مؤكدا ان بلاده ترغب بعلاقات جيدة مع دول الجوار وخاصة الجمهورية الاسلامية.

وأضاف: ان خطر العنف والإرهاب لايهدد أفغانستان فحسب وانما يشكل تهديدا لجميع دول المنطقة داعيا الى التوصل الى اتفاق على ارض الواقع لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وفي إشارة إلى المجاميع الإرهابية في أفغانستان والمنطقة ، قال الرئيس الأفغاني ان الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش والجماعات الأخرى تهدد مصالح أفغانستان ودول المنطقة.

وفيما لفت الى الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة لأفغانستان، اكد أشرف غني على ضرورة الاستفادة من هذه الفرص بما فيها امكانية ترانزيت السلع والبضائع الى آسيا الوسطى وسائر دول المنطقة.

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