١٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ٧:٣٣ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84115442
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المرأة الإيرانية تستحوذ على 50% من مقاعد الجامعات

المرأة الإيرانية تستحوذ على 50% من مقاعد الجامعات

طهران/18 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- صرح وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا، منصور غلامي، ان المرأة الإيرانية تشكل 50-60 في المائة من الموظفين في البلاد و50 بالمئة من طلاب الجامعات، فيما تستحوذ على 30 في المائة من مقاعد التدريس الجامعي.

 وفي حفل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا ومركز شؤون المرأة والأسرة التابع لرئاسة الجمهورية، أضاف غلامي، ان شريحة طلاب الجامعات في البلاد تضم اليها عددا ملحوظا من السيدات في مختلف فروع التعليم العالي، مؤكدا ان وزارته تولي جل اهتمامها بالشباب لا سيما الفتيات الجامعيات في مرحلة البكالوريوس.

وتابع، ان الطالبات الجامعيات أكثر دوافع للمشاركة في القضايا الثقافية والاجتماعية؛ لذلك، هناك حاجة لدعم وتوجيه عدد أكبر من الفتيات للقضايا والموضوعات المتعلقة بتمكين المرأة.

وأكد غلامي على ضرورة تمكين المرأة في مختلف مجالات التكنولوجيا، والوظائف القائمة على المعرفة، والمهن الناشئة، مضيفا ان عددا ملحوظا من السيدات الإيرانيات يعملن في قطاع الشركات القائمة على المعرفة.

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