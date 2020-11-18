باحثون من "جامعة دامغان" الإيرانية على قائمة رواد التأليف العلمي بالعالم

وأضاف بصيري في حوار مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء، إن أحمد قلي زاده وبهنام بورحسن من كلية الفيزياء، ورسول محبي ورضا ناظم نجاد من كلية الهندسة، وإحسان نظر زاده زارع من كلية الكيمياء هم الباحثون الخمسة من جامعة دامغان الذين صنفوا بين رواد التأليف في المجال العلمي بالعالم.

وتم تسجيل ونشر أسماء هؤلاء الباحثين في آخر تحديث لقاعدة بيانات Mendeley، "science-wide author databases of standardized citation indicators "

وأشار رئيس جامعة دامغان إلى أن اختيار باحثين من هذه الجامعة ضمن قائمة الباحثين البارزين في العالم يعزز الإستشهاد المرجعي بأبحاث أساتذة جامعة دامغان وطلبتها في المنطقة ويشجع الشباب الباحثين وطلاب الجامعة على إنجاز المشاريع البحثية.

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