ايران وروسيا تؤكدان على تعزيز التعاون التجاري

جاء ذلك خلال ملتقى افتراضي عقد الاربعاء برعاية السفارة الايرانية في موسكو وشارك فيه ايضا نائب رئيس غرفة التجارة الايرانية الروسية المشتركة جلیل جلالي فر والمدير التنفيذي الجدید لمنطقه انزلي الحرة (بمحافظة كيلان شمال ايران) محمد ولي روزبهاني ومستشار النادي الدولي للتجارة الاسلامية مسلم كايف.

وتم تاسيس النادي لتوحيد جهود التجار من روسيا والدول الاخرى بصرف النظر عن جنسياتهم من اجل دعم خالقي فرص العمل اخذا بنظر الاعتبار قيم الاسلام المعنوية ومن ضمن ذلك انتاج وصادرات ووارات اللحوم الحلال.

ويتم في الوقت الحاصر انتاج نحو 3.1 مليون طن من اللحوم الحلال في روسيا، وتبلغ الطلبات على اللحوم الحمراء من قبل ما بين 15 الى 20 بالمائة من سكان روسيا اي اكثر من 25 مليون شخص من اجمالي نفوس روسيا البالغ 145 مليونا.

وفي حديثه خلال الملتقى قال السفير الايراني في موسكو: انه نظرا لنهج الاحادية الاميركية والحظر الظالم ضد البلدين ايران وروسيا فمن الضروري الاستفادة من الطاقات الاقليمية لمعالجة المشاكل الناجمة عن الحظر ومنها طاقات النادي الدولي للتجارة الاسلامية.

واشار جلالي الى تركيز الاتحاد الدولي للتجارة الاسلامية على موضوع الاغذية الحلال مع الحفاظ على القيم الاسلامية وقال: ان ايران بتسجيلها العلامة التجارية لـ 1500 نموذج للاغذية الحلال يمكنها ان تقيم تعاونا وثيقا مع هذا الاتحاد.

واكد على تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في ايران وروسيا لزيادة التبادل التجاري بينهما وقال: انه ينبغي علينا تطوير العلاقات بين القطاعين الخاصين في البلدين.

من جانبه اكد رئيس النادي الدولي للتجارة الاسلامية على محور النادي في انتاج وصادرات وواردات اللحوم الحلال، معلنا استعداد النادي للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال وسائر الانشطة الاقتصادية.

انتهى ** 2342