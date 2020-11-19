١٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:١٨ ص
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84115788
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ادراج 3 ايرانيين في قائمة الحكام الدوليين للفيفا 2021

ادراج 3 ايرانيين في قائمة الحكام الدوليين للفيفا 2021

همدان/19 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا - تم إدراج حكمين وحكمة مساعدة من ايران ضمن قائمة الحكام الدوليين للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لموسم 2021.

واعلن رئيس مجلس إدارة كرة القدم في محافظة همدان غرب ايران "عباس صوفي"، ان الحکمین الایرانیین "بيجن حيدري" و"بيام حيدري"، والحكمة المساعدة "بهارة سيفي نهاوندي" ادرجت اسماؤهم ضمن قائمة الحكام الدوليين للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لعام 2021.

والحكام المدرجين بهذه القائمة مؤهلين للتحكيم على المستوى الدولي ويحق لهم ارتداء شارة الفيفا على الزي الرسمي لهم مع السنة التي أدرجوا فيها.

واضاف صوفي: ان هؤلاء الثلاثة كان قد تم اختيارهم في هذه القائمة العام الماضي ايضا.

واوضح ان الاخوین بيام وبيجن حيدري دخلا في قائمة الحكام الدوليين للاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2016.

وكانت بهاره سيفي نهاوندي ضمن القائمة منذ عام 2018.

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