وزير باكستاني : نتطلع لتنمية التعاون مع ايران في مجال السياحة الدينية

وافاد مراسل وكالة "ارنا" ان اجتماعا عقد في مبنى وزارة الشؤون الدينية الباكستانية برئاسة وزيرها " بيرنور الحق قادري" بهدف تدوين مشروع شامل للسياسة الباكستانية في مجال السياحة الدينية تم خلاله بحث سبل تسهيل سفر مواطني باكستان الى ايران والقوانين التنفيذية بهذا الشأن.

واصدرت وزارة الشؤون الدينية اليوم الخميس بيانا جاء فيه عن الوزير قادري ان باكستان ستقوم بتنفيذ سياسة شاملة لتسهيل سفر اتباعها الى الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وذلك لزيارة الاماكن المقدسة فيها وبذلك سيتم تقوية مجال السياحة الدينية.

وقال قادري : ان تنظيم وارسال المجاميع الباكستانية لزيارة الامكاكن المقدسة في ايران سيتم على نهج ارسالهم الى مراسم الحج، مؤكدا على اولوية السفر البري الى ايران.

واضاف: ان معبر تفتان الحدودي هو الطريق الرئيسي لتوافد زائري باكستان الى ايران ومن اجل ذلك قامت الحكومة الباكستانية بتامين اماكن للاقامة والخدمات الصحية هناك.

واكد وزير الشؤون الدينية الباكستانية على ان بلاده تتطلع لتنمية علاقات التعاون مع الجمهورية الاسلامية في مجال السياحة الدينية اكثر فاكثر.

يذكر انه سنويا يقوم 120 ألف باكستاني بالسفر إلى إيران والعراق وسوريا لزيارة الاماكن الدينية والسياحية والثقافية فيهما.

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