قبول الشركات المعرفية في سوق الاوراق المالية رسميا ينمي اقتصاد البلاد

وقال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية ان الصناعة القائمة على الشركات المعرفة والناشئة حديثة في ايران وان قبولها وبشكل رسمي في سوق الاوراق المالية سيساعد في تنمية اقتصاد البلاد.

وأضاف ستاري : انه لحدث جيد وسعيد لمنظومة التكنولوجيا والابداع ان يتم قبول إحدى الشركات الناشئة في سوق الأوراق المالية واقتصاد البلاد رسميا، مبيننا ان قبول الشركات المعرفية والناشئة في سوق الأوراق المالية يظهر ذروة نضج الاقتصاد.

واشار الى اكبر 20 شركة عالمية وقال ان من بينها 10 شركات تعمل في مجال الانترنت والتكنولوجيا والعلم، مؤكدا على ضرورة تنمية ومساعدة الشركات المعرفية والناشئة لمستقبلها الواعد الذي من شأنه تقديم الخدمات وعلى اعلى المستويات وبافضل التقنيات الى الحكومة ومساعدتها في ادارة اقتصاد البلاد.

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