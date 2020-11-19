انضمام بارجة عابرة للمحيطات الى بحرية الحرس الثوري

وافاد مراسل وکالة ارنا نقلا عن المركز الاعلامي للحرس الثوري ان بارجة "الشهيد رودكي" العابرة للمحيطات تعتبر من القطع البحرية الثقيلة المتعددة المهام والتي بامكانها حمل طائرات وانظمة صاروخية ورادارية و قطع دفاعية.

وتعد بارجة "الشهيد رودكي" سفينة حربية متعددة الاغراض وبعيد المدى تحظى بامكانية نقل وتفعيل مختلف انواع المروحيات والمسيرات والمنظومات الصاروخية والدفاعية والرادارية.

وتعد بارجة "الشهيد رودكي" القتالية الاستخبارية واللوجيستية بمثابة مدينة بحرية متحركة وهي بكل معداتها وامكانياتها اللازمة جاهزة لتنفيذ المهمات في المحيطات لايجاد الامن المستديم لخطوط المواصلات البحرية وتقديم المساعدة والاغاثة لاسطول التجارة والصيد للبلاد والدول الاقليمية.

ومع انضمام هذه السفينة الحربية الثقيلة للقوة البحرية للحرس الثوري فقد بدات من اليوم مهام الكوادر الباسلة لهذه القوة للتواجد المقتدر في المياه البعيدة.

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