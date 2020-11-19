الصين تطالب الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي

وقال تشون في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس: لقد قوبل الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من الاتفاق النووي، وممارسة الضغوط الاقصى على إيران وإجبار مجلس الأمن الدولي على تمديد أو حتى إعادة العقوبات ضد إيران، قوبل بمعارضة دولية واسعة، لكن الحقيقة أثبتت مرارًا وتكرارًا أن الدعوة إلى التعددية مقبولة عالميا من قبل المجتمع الدولي وأن الهيمنة الأحادية غير مدعومة.

وشدد المندوب الصيني على أن استمرار الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه شرط أساسي مسبق لأي حل سياسي ودبلوماسي للقضية النووية الإيرانية.

كما دعا المسؤول الصيني مختلف الأطراف الى حماية صلاحية وفعالية قرار مجلس الأمن والاتفاق النووي بقوة والالتزام بإيجاد حل للاتفاق النووي من خلال الحوار والتشاور، وتقيد الاطراف بحقوقهم والتزاماتهم بموجب الاتفاق النووي بطريقة متوازنة.

كما اقترح إنشاء منصة للحوار متعدد الأطراف في منطقة الخليج الفارسي لتصبح قوة دافعة للدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة لكن بشرط الحفاظ على الاتفاق النووي.

وتعتبر الصين وروسيا طرفان في الاتفاق النووي، لكنهما على عكس الدول الغربية، تعارضان العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد إيران وتدعوان إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية هذا الاتفاق الدولي وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن برنامج إيران النووي.

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