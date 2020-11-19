4 اكاديميين ايرانيين ضمن قائمة "أفضل 2٪ من علماء العالم"

وأضاف "يعقوب محمدي فر" في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الخميس: ان الاكاديميين الاربعة المدرجين ضمن هذه القائمة هم : الدكتور "آرش قرباني جقاماراني" أستاذ الكيمياء العضوية وعضو هيئة التدريس بجامعة بوعلي سينا ​​والدكتور "سيد أحمد رضا موسوي زارع" أستاذ الكيمياء العضوية وعضو هيئة التدريس بجامعة همدان التكنولوجية والدكتور "محمود نصر الله زاده بائي" ، الأستاذ المساعد في فرع الكيمياء العضوية وعضو هيئة التدريس بجامعة قم ، والدكتور "حجت ويسي" ، الأستاذ المساعد في فرع الكيمياء العضوية وعضو هيئة التدريس في جامعة بيام نور.

ونُشرت نتائج قائمة الجامعة الأميركية لأفضل 2 بالمئة من العلماء حول العالم في مجلة PloS Biology مؤخرا، وقد استخدمت قائمة جامعة ستانفورد قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier، لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمي العالمي وعدد الاستشهادات، ومؤشر H ، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب.

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