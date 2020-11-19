السفير الايطالي: ندعم العلاقات الاقتصادية بين طهران وروما

قال السفير الايطالي لدى طهران " جوزيبه برونه " في ندوة نظمتها السفارة الايطالية في ايران والغرفة التجارية الايرانية الايطالية المشتركة بعنوان " دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الايرانية " : اننا ندعم العلاقات الاقتصادية بين طهران وروما.

واقيمت الندوة عبر الانترنت وحضرها 130 من اصحاب الاعمال الصعيرة والمتوسظة في ايطاليا حيث تعرف الجميع على فرص التعاون المشترك مع نظرائهم في ايران .

تم التأكيد في هذه الندوة على استخدام أدوات متنوعة وواسعة النطاق مقدمة من المؤسسات الإيطالية والاتحاد الأوروبي لتواجد الشركات الإيطالية في السوق الإيرانية.

يذكر ان السفارة الإيطالية بطهران عقدت، في أغسطس من العام الجاري ، ندوة تجارية بعنوان "العلاقات الإيطالية الإيرانية في ظل الوضع الراهن" ، حيث كانت المشاركة فيها مفتوحة لجميع رجال الأعمال في البلدين.

وحضر المنتدى أكثر من 800 شركة وخبير إيطالي وإيراني وعقدت على هامشها اجتماعات ثنائية افتراضية (B2B).

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