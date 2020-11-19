١٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ٨:١٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84116527
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الخارجية الايرانية : ظريف يزور روسيا وجمهورية اذربيجان الأسبوع المقبل

الخارجية الايرانية : ظريف يزور روسيا وجمهورية اذربيجان الأسبوع المقبل

طهران / 19 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا – أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيزور موسكو وباكو الأسبوع المقبل ، وسيبحث اخر تطورات المنطقة الى جانب القضايا الثنائية .

وجاء في تغريدة نشرها  المتحدث باسم وزارة الخارجية  " سعيد خطيب زاده " على تويتر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيقوم يومي الاثنين و الثلاثاء القادمين بزيارة إلى روسيا وجمهورية أذربيجان بهدف إجراء محادثات مع الأطراف الإقليمية.

وأضاف خطيب زاده ان ناغورني قره باغ وآخر المستجدات في المنطقة وكذلك القضايا الثنائية على جدول أعمال المحادثات.

يذكر  المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت في وقت سابق من اليوم أن وزيري الخارجية الإيراني ظريف والروسي وسيرغي لافروف سيجريان مباحثات ثنائية في موسكو الاثنين المقبل .

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