٢٠‏/١١‏/٢٠٢٠ ٧:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84116683
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ايران تؤكد على تنويع مسارات ترانزيت السلع مع جمهورية آذربيجان

ايران تؤكد على تنويع مسارات ترانزيت السلع مع جمهورية آذربيجان

باكو / 20 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكو عباس موسوي، على تنويع مسارا ترانزيت السلع مع جمهورية آذربيجان.

وفي تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اثر زيارته التفقدية لميناء هوسان في باكو، اعتبر موسوي آفاق تنويع مسارات ترانزيت السلع بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان بانها واعدة.

وكتب موسوي في التغريدة: قمت بزيارة الى ميناء هوسان في باكو أحد أهم قواعد التصدير والاستيراد في بحر قزوين.

وأضاف: رأيت 3 سفن إيرانية تفرغ بضائع إيرانية وهو أمر يبعث على الامل. استخدام سفن "رورو" في بحر قزوين هو حاجة اليوم والغد.

يذكر ان سفن الدحرجة (رو-رو) RORO أو RO-RO هي التي تستخدم لنقل البضائع ذات العجلات، كالقطارات والسيارات بمختلف انواعها.

انتهى ** 2342

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