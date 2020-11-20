عمليات مد انبوب نقل النفط من ميناء جاسك للتصدير تبدأ قريبا

وقال همتي في تصريح له الخميس خلال زيارته التفقدية لشركة "مكران" لتكرير النفط والبتروكيمياويات (بتروبالايش مكران) ان عمليات مد انبوب نقل النفط ستبدا بعد شهر من الان بعد الانتهاء من عمليات الحفر حيث ستتوفر امكانية الصادرات من هذه المحطة النفطية بصورة آنية ومن دون استخدام مستودعات تخزين النفط.

واضاف: انه وبغية حفر قناة تحت البحر لنقل النفط فان عمليات الازاحة لمسافة 200 متر من نقطة الصفر الساحلية في "كوه مبارك" (جبل مبارك) جارية في الوقت الحاضر.

وقال همتي: ان الخط الاول لنقل النفط المصدر من ميناء جاسك سيتم تدشينه بدايات العام (الايراني) القادم (يبدا في 21 اذار/مارس) بانبوب قطره 36 بوصة.

واوضح بان الطاقة الانتاجية لهذا المجمع تبلغ 300 الف برميل من النفط يوميا وقال: انه سيتم انشاء 10 وحدات بتروكيمياوية في هذا المجمع.

انتهى ** 2342