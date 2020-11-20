وزارة الداخلية الإيرانية تعلن تفاصيل خطتها الشاملة لإدارة كورونا الذكية

وأكدت اللجنة الأمنية والاجتماعية في اعلانها الثاني الذي اصدرته اليوم الجمعة، أن بالإضافة الى القيود العامة المحددة في الخطة، يحظر إقامة أي معرض (عام، متخصص، دولي) في جميع المدن والمناطق (الصفراء والبرتقالية والحمراء من حيث الإصابات) حتى عودة الظروف الى طبيعتها.

وشددت على أن جميع الجهات الحكومية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والقطاعات غير الحكومية والإنتاجية ملزمة بتنفيذ البروتوكولات المعلن عنها في نص الخطة الشاملة للإدارة الذكية لجائحة كورونا في البلاد.

ونوهت الى أن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة في جميع المدن إلزامي بغض النظر عن موقعها في المناطق الصفراء أوالبرتقالية والحمراء، وسيتم تغريم المخالفين بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

ووفقا للإعلان، يتم في إطار الخطة إغلاق جميع المنتزهات والمراكز الترفيهية والمطاعم التي يتم تقديم الطعام فيها، وكافة مراكز التسوق المغلقة والمفتوحة، وجميع الأسواق غير الغذائية الكبيرة والمؤقتة، والنوادي الرياضية، وما الى ذلك من مراكز وجمعيات ومنظمات.

وأكد الإعلان ان القيود المفروضة ستكون سارية المفعول في المدن التي تقع في المناطق الصفراء والبرتقالية والحمراء حتى تغير الظروف ولن يكون عمر الخطة أسبوعين بالضرورة.

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