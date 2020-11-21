منع سفر المصابين بكورونا عبر وسائط النقل العام اعتمادا على معلومات الحكومة الالكترونية

وكتب آذري جهرمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: انه وفي ظل التعاون الجيد بين وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ووزارة الطرق واعمار المدن، على اساس الحكومة الالكترونية، فقد تم يوم امس البدء بالتدقيق في اسماء جميع مسافري الطائرات وقطارات الانفاق (المترو) مع البنك المعلوماتي للمصابين بفيروس كورونا لمنعهم من استخدام وسائط النقل هذه.

واوضح بان هذا الامر سيطبق في حافلات النقل العام بدءا من يوم الثلاثاء القادم واضاف: ان الشرکتین الخصوصیتین لسیارات الاجرة "تبسي" و"سناب" ستتم دراسة اوضاع سائقيهما من حيث الاصابة بكورونا عبر الاتصال مع الحكومة الالكترونية.

وصرح بانه تم لغاية الان تعليق عمل عدة مئات من السائق المصابين بكورونا وقال: ان سائر سيارات الاجرة الانترنتية مكلفة بالاتصال بالحكومة الالكترونية خلال الاسبوع الجاري وسيتم تخصيص حزمة دعم معيشية للسائقين المصابين بهذا المرض.

انتهى ** 2342