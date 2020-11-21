زيادة بنسبة 40 بالمائة لشحن وتفريغ السلع في ميناء آستارا شمال غرب ايران

وقال اميري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الجمعة: ان حجم السلع التي تم شحنها وتفريغها في هذا الميناء خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) بلغ 135 الف طن اي بزيادة نسبتها 40 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف: ان 98 الف طن من هذا الحجم متعلق بالصادرات و 37 الف طن بالواردات.

واعتبر ازدهار الصادرات مؤشرا لنشاط عجلة الانتاج الداخلي والمنتجين وخالقي فرص العمل والتجار، داعيا التجار ورجال الاعمال للاستفادة من طاقات هذا الميناء للتجارة الخارجية وتحقيق عوائد العملة الاجنبية.

يذكر ان ميناء آستارا يعد اول ميناء تابع للقطاع الخاص في البلاد وهو الميناء الاقرب والاكثر جدوى اقتصادية للتجارة ونقل السلع بين آسيا واوروبا لتفريغ وشحن السلع للسفن البالغة زنتها 2500 طن.

ويقع ميناء آستارا الى الجوار من جمهورية آذربيجان ويرتبط معها بـ 3 طرق برية وبحرية وسككية.

ويتم تصدير 80 بالمائة من صادرات محافظة كيلان الى الدول الاخرى عبر حدود آستارا حيث بلغ حجم الصادرات عبر جمارك المدينة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الايراني الجاري 451 الف طن بقيمة 282 مليون دولار.

انتهى ** 2342