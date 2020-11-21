ممثلة اليونيسف في ايران تشيد بانجازاتها في مجال دعم حقوق الاطفال

وفي ختام مراسم افتتاح مدرسة لحقوق الطفل في سيستان و بلوشستان (شرق) والتي اقيمت عن طريق الفيديو كنفرانس، اشارت اوبرايان الى ما انجزته ايران في الذكرى السنوية الثلاثين لاقرار معاهدة حقوق الطفل واوضحت ان تنفيذ بنود هذه المعاهدة يعني توفير فرص متساوية لجميع الاطفال في العالم بمن فيم البنين والبنات في مختلف المجالات الصحة والرفاه و الاغذية والتعليم و ضمان مصالح الاطفال في جميع القرارات التي تترك تاثيرا على حياتهم.

واشارت الى تاكيد سماحة قائد الثورة الاسلامية على ضرورة توفير امكانيات التعليم الشامل لاطفال الرعايا الاجانب في ايران معتبرا توفير هذه الامكانيات خطوة قيمة للغاية لحصول الاطفال على الخدمات التعليمية.

واعتبرت انجازات التي حققتها ايران في مجال الصحة وضمان امن الاطفال جيدة جدا واضافت ان هذه الانجازات ساهمت في توفير الامن للاطفال وخفض معدلات وفياتهم.

ولفتت الى ان انتشار فيروس كورونا ترك تاثيرا على انجازات ايران في مجال دعم الاطفال إلا ان منظمة اليونيسف تعمل على خفض الاثار الناجمة عن جائحة كورونا على مختلف شؤون الاطفال خاصة في مجال التعليم.

واوضحت ان اللجنة الوطنية لحقوق الطفل تم تاسيسها قبل احد عشر عاما تحت اشراف وزارة العدل وتعمل بشكل خاص في مجال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل في ايران.

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