٢١‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:١٠ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84117670
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سقوط صاروخ في محيط السفارة الايرانية بكابول

سقوط صاروخ في محيط السفارة الايرانية بكابول

طهران / 21 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – اعلنت السفارة الايرانية في كابول عن سقوط صاروخ فجر اليوم السبت في محیطها مؤكدة عدم وجود اصابات بشرية وان جميع كوادر السفارة بصحة كاملة .

وكتبت السفارة الايرانية بكابول في تغريدة على صفحتها بتويتر :ان احد الصواريخ التي ضربت اليوم السبت العاصمة كابول سقط في محيط السفارة وان شظاياه اصابت زجاج المبنى الرئيسي مؤكدة عدم وجود اصابات بين كوادر السفارة وان جميعهم بصحة كاملة .

وافادت ارنا ان كابول تعرضت اليوم السبت لرشقات صاروخية  ادت الى وقوع ضحايا في المدنيين.

واعلنت وزارة الداخلية الافغانية انه جراء سقوط صواريخ في منطقتي بل جرخي و جهل ستون بكابول قتل مواطن واصيب اثنان بجراح .

وذكرت وكالات انباء عن سقوط 10 صواريخ فجر اليوم السبت في عدة مناطق من كابول مما ادى لوقوع ضحايا .

اننتهى**م م**

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