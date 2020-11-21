سقوط صاروخ في محيط السفارة الايرانية بكابول

وكتبت السفارة الايرانية بكابول في تغريدة على صفحتها بتويتر :ان احد الصواريخ التي ضربت اليوم السبت العاصمة كابول سقط في محيط السفارة وان شظاياه اصابت زجاج المبنى الرئيسي مؤكدة عدم وجود اصابات بين كوادر السفارة وان جميعهم بصحة كاملة .

وافادت ارنا ان كابول تعرضت اليوم السبت لرشقات صاروخية ادت الى وقوع ضحايا في المدنيين.

واعلنت وزارة الداخلية الافغانية انه جراء سقوط صواريخ في منطقتي بل جرخي و جهل ستون بكابول قتل مواطن واصيب اثنان بجراح .

وذكرت وكالات انباء عن سقوط 10 صواريخ فجر اليوم السبت في عدة مناطق من كابول مما ادى لوقوع ضحايا .

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