ثلاثة لاعبين إيرانيين یتأهلون إلی بطولة العالم لسيباك تاكراو

و انتهت الجولة التأهيلية من بطولة العالم لسيباك تاكراو بتأهل "موزان عابدلاتي"من جزيرة كيش في الفئة العمرية 10 الی 15 سنة و "أهورا نصراتي" من محافظة كرمانشاه و "أمير محمد شبستري فام" من محافظة أذربايجان الشرقية في الفئة العمرية 16 الی 18 سنة إلى الدور ربع النهائي.

ويجب أن يتنافس هؤلاء اللاعبون الثلاثة في المنتخب الوطني مع 165رياضيًا من جميع أنحاء العالم للتاهل إلى الدور النصف النهائي.

ويعقد هذا الحدث الریاضی تحت إشراف وموافقة اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة حضور كبار الرياضيين في سن المراهقة والشباب في الفئات العمرية 10 الی 18 سنة من الاتحادات الرياضية الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية من 26 نوفمبر إلى 25 يناير.

"سيباك تاكراو" أو باختصار "تاكرو" هي رياضة تجمع بين قواعد ومهارات رياضتي كرة القدم والكرة الطائرة، كما تتطلب بعض المهارات الجمبازية أحيانا. و اشتق اسم هذه اللعبة من كلمتين، الأولى هي "سيباك" وكانت متداولة في كل من ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا ومعناها: اضرب، أما الثانية هي "تاكراو" ومعناها باللغة التايلاندية الكرة.

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