إيران تصدر سلعا إلى 37 دولة أوروبية

وبلغ حجم صادرات إيران إلى أوروبا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 5 ملايين و 605 ألف و 891 طنًا بقيمة مليارين و 66 مليون و 840 ألف و 538 دولار.

ووجهات التصدير الرئيسية هي تركيا بمليار و 489 مليونا و 372 ألفاو 408 دولارات تليها روسيا وألمانيا وإيطاليا.

وكان اقل صادرات إيران الى اسكتلندا بقيمة 13 الف و952 دولار.

وصدرت إيران إلى 37 دولة أوروبية ، بما في ذلك النمسا وألمانيا والبوسنة والهرسك وبلجيكا وسويسرا والدنمارك وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والسويد وسلوفاكيا والنرويج.

وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية للبلاد في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 38 مليارا و 278 مليون دولار.

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