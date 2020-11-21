قصة مفجعة لوفاة ممرضة وجنينها.. أكرم شهداء كورونا في ايران

وتم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا مؤخرا وتوفيت بعد ذلك بأسبوع، والمفجع في وفاتها أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ طفلها من خلال عملية قيصرية طارئة، ليلتحق بأمه الشهيدة.

الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ طفلها من خلال عملیة قیصریة طارئة ليلتحق بأمه الشهيدة وتحول عدد كبير من صفحات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المؤسسات الثقافية والصحية في الجمهورية الاسلامية، إلى دفتر عزاء، لنعي الممرضة الشابة، التي توفيت هي وطفلها الذي لم يرى النور بعد أثناء كفاحها ضد الجائحة.

الاطباء والممرضون؛ یحملون ارواحهم على اكفهم ضمانا لسلامة الشعب

ان الجميع قدموا تضحيات على مستوى الاطباء والممرضين والمختبرات ووزارة الصحة في مکافحة کورونا"؛ هذا ما صرح به سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي للاشادة بجهود الكوادر الطبية الدؤوبة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الجمهورية حسن روحاني ان الاطباء والممرضين يقفون في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا داخل البلاد وقدموا تضحيات عظيمة في هذا المجال".

وتأتي هذه الاشادات بجهود الكوادر الطبية بينما هناك عدد منهم بمن فيهم الممرضين و أخصائيي الجراحة العامة وأخصائيي الامراض الداخلية قدموا ارواحههم ضمانا لسلامة الشعب الايراني ولانقاذ حياة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

واعلن مساعد نقابة الاطباء الايراني "علي فتاحي" قبل نحو خمسة اشهر عن استشهاد اكثر من 140 من الكوادر الطبية والعلاجية في جميع انحاء ايران خلال مكافحتهم فيروس كورونا. واضاف ان عددا كبيرا من الكادر الطبي والعلاجي اصيبوا بفيروس كورونا حیث انه يقف في الخط الامامي من جبهة مكافحة كورونا وقدم الكثير من الشهداء في هذا الطريق وبلغ عدد من استشهد منهم اكثر من 140 شخص من افضل الاطباء والممرضين والكادر الصحي في ايران.

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