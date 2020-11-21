40٪ زيادة في تحميل وتفريغ البضائع بميناء آستارا الإيراني

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم السبت، أضاف أميري، ان الصادرات شكلت 98 ألف طن من وزن إجمالي البضائع المصدرة والمستوردة، فيما بلغ وزن المستوردات، 37 ألف طن، مشيرا الى أن ذلك يعد علامة على ازدهار الصادرات وجلب العملة الصعبة الى البلاد عبر هذا المعبر الحدودي البحري.

واعتبر ميناء آستارا بأنه يشكل فرصة جيدة لاستثمار القطاع الخاص وريادة الأعمال.

وفي سياق متصل، أعلن المشرف على جمارك محافظة كيلان، أبوالقاسم يوسفي نجاد، ان 80 في المائة من صادرات المحافظة يتم عبر هذا الميناء.

ونوه يوسفي نجاد الى رغبة التجار ورجال الأعمال بالتجارة عبر منفذ آستارا، وتوقع أن يتم تصدير ما قيمته 600 مليون دولار من البضائع من جمارك محافظة كيلان حتى نهاية هذا العام (الإيراني- في 20 آذار/مارس 2021)، وأضاف، ان وفقا للإجراءات المتخذة، لن نواجه مشكلة تكدس البضائع في الجمارك.

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