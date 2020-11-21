مخرج ايراني يفوز بالجائزة الاولى لمهرجان الافلام الوثائقية في تشيلي

وبحسب راي لجنة تحكيم المهرجان التشيلي للافلام الوثائقية، فقد فاز الفليم الوثائقي الايراني "اسك" لمخرجه الايراني من اهالي محافظة مازندران (شمال)، مهدي زمانبور كياسري، بلقب افضل الافلام الطويلة لهذا الحدث السينمائي الدولي.

علما ان مهرجان "اريكا ناتيفا" التشيلي للافلام الوثائقية بدا واختتم خلال الفترة من 6 لغاية 15 نوفمبر 2020، ويهدف الى اطلاع الاطفال والناشئة في هذا البلد على تراث وثقافة وطقوس وطبيعة الدول المشاركة من انحاء العالم، وذلك بلغة الحقيقة المتمثلة في السينما الوثائقية؛ حيث اختير فيلم اسك الايراني الوثائقي لنيل الجائزة الاولى للافلام الطويلة في هذا المهرجان.

کما سبق لهذا الفيلم الايراني ان حاز على جوائز دولية خلال مهرجانات وثائقية في كل من تركيا واستونيا وامريكا والمانيا وصربيا الى جانب الجائزة الوطنية والدولية لمهرجان سينما الحقيقة الايراني.

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