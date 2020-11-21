هجوم كابول الارهابي نموذج لحرب الانابة الامريكية في افغانستان

وردا على اسئلة الصحفيين حول انباء تحدثت عن اصابة عدة صواريخ اليوم على مدينة كابول بما في ذلك جزء من فناء السفارة الايرانية في العاصمة الافغانية، ندد خطيب زادة بكافة الاعمال الارهابية التي تطال الشعب الافغاني والاماكن المدنية.

كما اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن تضامنه مع الحكومة والشعب الافغانيين، لاسيما عوائل ضحايا هذا الهجوم الصاروخي الارهابي؛ مصرحا : انه خلال الهجوم الارهابي الصاروخي الذي استهدف اليوم عددا من المناطق ومنها المنطقة الدبلوماسية في مدينة كابول، تشير التحقيقات الجارية لحد الان الى اصابة صاروخ واحد على الفناء الداخلي للسفارة الايرانية في هذه المدينة؛ ما ادى الى اضرار بسيطة في بعض الاجهزة هناك.

خطيب زادة، اعرب ايضا عن ارتياحه "لعدم وجود اي خطر يتهدد كوادر السفارة الايرانية لدى افغانستان"؛ واصفا هذا العمل الارهابي بانه "نموذج لحرب الانابة التي تقودها امريكا وممارسات حلفائها الارهابيين في هذا البلد"، ومحملا واشنطن المسؤولية المباشرة في ذلك.

وافاد مراسل "ارنا" لدى افغانستان، ان العاصمة كابول تعرضت صباح اليوم السبت الى 14 صاروخا، ما اسفر عن مقتل 3 مدنيين واصابة 11 اخرين؛ بحسب وزارة الداخلية الافغانية.

انتهى ** ح ع