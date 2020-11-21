روسيا : لاعلاقة لتطبيع ظروف الاتفاق النووي مع برنامج ايران الصاروخي

وفي تغريدة بموقع تويتر اليوم السبت، اشار اوليانوف الى ان "هناك محللين يدّعون بان تطيبع ظروف الاتفاق النووي يتطلب النظر في برنامج ايران الصاروخي واجراءات الاخيرة داخل المنطقة"؛ على حد تعبيرهم.

واكد الدبلوماسي الروسي رفيع المستوى عبر تغريدته، ان "هذه قراءة خاطئة"؛ مبينا انه "لا داعي للجمع بين الملف النووي وسائر القضايا التي يمكن متابعتها في اطار التطورات الاقليمية".

تغريدة اوليانوف جاءت بالتزامن مع تصريحات السيناور الامريكي "كريس كونس" الذي يعد احد الخيارات المحتملة لتولي حقيبة الخارجية في حكومة بايدن، قوله انه "لو توفرت الظروف لتقويص برنامج ايران الصاروخي ودعمها جماعات الانابة في المنطقة"، عند ذلك سيدعم عودة امريكا الى الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع