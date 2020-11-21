الدوري الایراني: برسبولیس یفوز علی نفط آبادان

في الشوط الاول من هذه المباراة التي جرت على استاد "آزادي" بطهران بلا جمهور، مساء اليوم السبت، شن برسبوليس العديد من الهجمات اخطرها تلكما اللتان اهدرهما المهاجم مهدي عبدي في الدقيقتين 30 و 38 .

وفي الدقيقة 40 من المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء اثر تعرض مدافع برسبوليس محمد حسين كنعاني زادكان لعرقلة داخل منطقة جزاء صنعت نفط آبادان احتج عليها لاعبو الاخير بداعي ان خطأ لم يحدث.

وانبرى للركلة سيامك نعمتي الذي سدد الكرة قوية على يمين حارس صنعت نفط الذي حدد اتجاه الكرة جيدا لكنه لم يفلح في صدها ليتقدم برسبوليس بهدف انتهى به الشوط الاول.

بدا صنعت نفط الشوط الثاني هجوميا لكنه لم يفلح في ايجاد فرص حقيقية امام مرمى برسبوليس الذي بدا فشيئا في السيطرة النسبية على اجواء المباراة التي انتهت بالهدف اليتيم لبرسبوليس.

وارتقى برسبوليس بهذا الفوز الى المركز الرابع برصيد 4 نقاط فيما تجمد رصيد صنعت نفط آبادان عند 3 نقاط في المركز السابع.

ويحتل الصدارة فريق كل كهر سيرجان برصيد 6 نقاط يليه نساجي مازندران وله 4 نقاط ومن ثم فولاد خوزستان وفي جعبته 4 نقاط نقاط.

انتهى ** 2342