الخط السککي "خواف-هرات" یربط افغانستان عبر ايران وتركيا باوروبا

وقال خطيبي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" السبت: انه وفي ضوء التنسيقات التي اجريت مع وزارة الخارجية ومؤسسة سكك الحديد الافغانية فقد تقرر ان يتم افتتاح هذا المشروع السككي المهم لغاية 10 الى 12 كانون الاول /ديسمبر القادم حيث سترتبط افغانستان من خلاله بشبكة سكك الحديد الايرانية وتركيا اوروبا ودول اسيا الوسطى والقوقاز وحتى العراق.

واضاف: ان افغانستان دولة محصورة في اليابسة لذا يسعى مسؤولوها لتدشين الخط السككي "خواف-هرات" وكذلك اكماله من هرات الى مزار شريف في شمال افغانستان لمده من ثم الى حيرتان في اوزبكستان ومنها الى الصين.

واوضح بان هذا الخطط السككي لا يعد فقط مشروعا بين ايران وافغانستان بل يشكل ايضا جزءا من الممر السككي من الشرق الى الغرب والذي يشمل الصين واوزبكستان وافغانستان وايران وتركيا واوروبا.

وصرح بان سكك الحديد "خواف-هرات" يبلغ طوله نحو 220 كم في اطار 4 اجزاء، تم تنفيذ 3 اجزاء منه من قبل ايران في سياق تعهدها بالمساعدة في اعادة اعمار افغانستان واضاف: ان 77 كم من المشروع يقع داخل الاراضي الايرانية في اطار جزئين فيما يبلغ طول الجزء الثالث 66 كم من نقطة الصفر الحدودية حتى محطة روزنك في افغانستان.

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