وزير الاقتصاد الايراني يعلن اجتذاب 3.8 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية

وقال دجبسند في حوار مع القناة الاولى في التلفزيون الايراني مساء السبت: اننا نتوقع الاستفادة الكاملة من هذه الاستثمارات حتى نهاية العامين القادمين.

واضاف: انه في ظروف الحرب الاقتصادية المفروضة ينبغي علينا العمل على تعزيز مقاومة اقتصاد البلاد خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا الذي ترك تاثيرا كبيرا في العالم.

واشار الى النجاحات الكبيرة التي تحققت في ظل النهضة المعرفية، لافتا الى الجهود المبذولة من قبل الشركات المعرفية لانتاج المعدات اللازمة لمواجهة كورونا بحيث اصبحت البلاد مصدّرة لها في الوقت الحاضر في حين كانت تستوردها في البداية.

واكد وزير الاقتصاد بان الاساس في اقتصاد البلاد هو العمل في اطار عملية تنموية حقيقية لتصدير المنتوجات بقيمة مضافة اكبر الى دول العالم بدلا عن بيع المواد الخام، وقال: ان الشركات المعرفية تؤدي دورا مهما في هذا السياق.

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