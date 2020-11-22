الرئيس روحاني يهنئ نظيره اللبناني بعيد الاستقلال لبلاده

وقدم الرئیس الایرانی فی برقیة التهنئة هذه أصدق التهانی وأخلص التبریكات بمناسبة العید الوطنی في لبنان .

واشار الرئيس روحاني الى ان لبنان خلال العام الحالي واجه الكثير من المصاعب إلا ان صمود ومقاومة الشعب اللبناني في ظل وجود القادة الأذكياء جعل لبنان فخوراً وأظهر للعالم أن لبنان سيمضي طريقه نحو مزيد من الكرامة و دعم استقلاله وازدهاره في ظل رئاسة حكيمة.

وصرح رئيس الجمهورية ان ايران فكما في السابق ستبقى الى جانب الحكومة و الشعب اللبناني المقاوم وهي على اتم الاستعداد لتنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات .

وفی ختام برقية التهنئة تمنى الرئیس روحانی للرئيس اللبناني موفور الصحة والعافیة وللشعب اللبناني دوام التقدم والازدهار.

ويحتفل لبنان فی 22 نوفمبر من كل عام بعيد استقلاله الوطني من الاستعمار الفرنسي .

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