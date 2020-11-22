وزير الخارجية الأفغاني یوکد علی ضرورة تعزیز التعاون الثنائی بین ایران وافغانستان

واشاد حنيف اتمر الذي نال ثقة مجلس النواب الافغاني أمس السبت وتولى منصب وزير الخارجية رسمياً ، بدور وزير الخارجية الإيراني في تطوير العلاقات بين البلدين.

واشار اتمر فی تغریدة له علی تویتر الیوم الاحد الى التهنئة التي تلقاه من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي و وجّه الشكر والتقدير له لدوره النشط في تطوير العلاقات بين البلدين. مؤكدا عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في شتى المجالات.

يذكر ان محمد حنيف اتمر كان قد قام قبل عدة اشهر بزيارة الى طهران استغرقت يومين حينما كان وزير الخارجية بالوكالة واجراى محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين من ضمنهم محمد جواد ظريف.

وكما قام المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني محمد ابراهيم طاهريان فرد بزيارة الى كابول الاسبوع الماضي واجرى محادثات مع حنيف اتمر.

و صوّت مجلس النواب الافغاني امس السبت بالأغلبية المطلقة بمنح الثقة لـ 10 من أعضاء مجلس الوزراء وسيتم التصويت على الوزراء الـ 13 الآخرين في الأيام المقبلة.

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