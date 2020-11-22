رئيس رابطة الفقه والحقوق الاسلامية في قم يوجه رسالة إلى البابا

ودعا آية الله أبو القاسم عليدوست في الرسالة التي وجهها اليوم الاحد الى البابا فرنسيس كزعيم الكاثوليك في العالم بانه يدين نشر رسوم كاريكاتورية مهينة للنبي الكريم محمد مصطفى (ص) وخطاب الكراهية للرئيس الفرنسي دعما له وفقًا للتعاليم الإلهية والقيم الإنسانية وكذلك قواعد ووثائق القانون الدولي.

وطلب أية الله عليدوست في الرسالة التي ترجمت ونشرت باللغتين الإنجليزية والعربية البابا فرنسيس إلى إدانة هذه الأعمال وفقًا للتعاليم الإلهية والقيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي وكذلك اتخاذ الترتيبات الحكيمة التي تراها ضرورية للوقاية والمواجهة القانونية للأفعال المذكورة.

وأضاف آية الله عليدوست : "بصرف النظر عن المبادئ الإنسانية والدينية بشان منع توجيه الاساءة الى الأديان ومقدساتها دون اي شك وفقًا لوثائق القانون الدولي تم فصل منع الاساءة للمقدسات من مبدا حرية التعبير ولا يمكن توجيه الاساءة للنبي محمد رسول الله (ص) والقيام بالتحريض الديني والكراهية الدينية بدريعة حرية التعبير لان كرامته المباركة من أقدس الامور لكل مسلم .

انتهى** 1453