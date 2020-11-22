تألق فيلم وثائقي ايراني بمهرجان بولندا

وبحسب تقرير ارنا الثقافي اليوم الأحد ، أن مهرجان "كمرا ايميج" الثامن والعشرون ، هو أكثر المهرجانات السينمائية المتخصصة في العالم ، أقيم هذا العام بين 14 و 21 نوفمبر في مدينة تورون ببولندا ، و حصل "مهدي أزادي" على جائزة "الضفدع الذهبي" لأفضل تصوير سينمائي لفيلم الحصان له دماء اكثر من الانسان.

ويحكي الفيلم قصة زوجين أذربيجانيين طاعنين في السن يغادران طهران إلى مسقط رأسهما القريب من الحدود التركية.

وقام "مهدي أزادي" في السابق بتصوير أفلام وثائقية مختلفة تالقت في المهرجانات الدولية والمحلية.

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