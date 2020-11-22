إيران وبيلاروسيا تستعرضان استراتيجيات تفعيل الدبلوماسية البرلمانية

وافادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) اليوم الأحد عن السفارة الإيرانية في مينسك أن السفير الإيراني "سعيد ياري" التقى برئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان البيلاروسي "أندريه سافينيك" وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية واستراتيجيات تنميتها بين البلدين.

وفي معرض تأكيده على دور إيران ومكانتها في الشرق الأوسط، قال سافينيك: ان إيران شريك مهم لبيلاروسيا في المنطقة.

من جانبه اشار السفير الايراني إلى المشاورات البناءة والتعاون بين إيران وبيلاروسيا في المنظمات الدولية، مؤكدا على تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين وخاصة زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين وإجراء محادثات مفيدة حول "خارطة طريق" لتبادل الوفود البرلمانية والتشاور عبر تقنية الفيديو بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس النواب البيلاروسي على مستوى رئيسي البرلمانين ورئيسي لجنتي الشؤون الدولية والعلاقات الخارجية ورئيسي مجموعتي الصداقة البرلمانية بين البلدين.

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