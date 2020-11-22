فيلم "انا زهرة" يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان رومانيا للافلام

واحرز فيلم أنا زهرة من إخراج وإعداد سيامك إبراهيمي وتأليف نيكو بستاني ، الذي شارك سابقًا في مهرجان دوربان السينمائي الدولي في جنوب إفريقيا جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سيمفست السينمائي في رومانيا.

واقيمت الدورة السابعة عشرة للمهرجان الدولي لمخرجين التلفزيون والمنتجين المستقلين سيمفست عبر الإنترنت في الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر 2020 في رومانيا.

ويعد هذا الحدث أحد المهرجانات التلفزيونية التنافسية القليلة في أوروبا التي تجمع بين محترفي التلفزيون والمنتجين المستقلين وهواة السينما من جميع أنحاء العالم واقيم مهرجان سيمفست في العام الحالي عبر الإنترنت بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.

ويكون فيلم انا زهرة ، الحائز على جائزة في هذا الحدث العالمي، هو أول تجربة لسيامك إبراهيمي ، و تدور قصته حول حياة الرياضيات الإيرانيات وتسلط الضوء على الساعات الأخيرة من حياة الرياضي قبل الهجرة.

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