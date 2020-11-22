٢٢‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:٢٠ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84119602
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ظريف يؤكد على ضرورة رفع العقوبات الظالمة عن سوريا

ظريف يؤكد على ضرورة رفع العقوبات الظالمة عن سوريا

22تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على ضرورة رفع العقوبات الجائرة والظالمة عن سوريا حكومة وشعباً لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا.

وخلال استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ‏أمس السبت ، اشار وزير الخارجية الإيراني إلى عرقلة بعض الدول لعملية التسوية السياسية لأزمة السورية، مؤكدا على ضرورة رفع العقوبات الجائرة والظالمة عن سوريا حكومة وشعباً لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا.

واضاف ظريف: خلال السنوات الماضية توفرت فرص مناسبة لإنهاء الأزمة في سوريا لكن في كل مرة واجهنا محاولات من قبل بعض الدول لإحباط وهدر تلك الفرص.

من جانبه أطلع بيدرسون، خلال اللقاء، وزير الخارجية الإيراني على آخر تطورات اللجنة الدستورية السورية، وجهوده لعقد الاجتماع المقبل لتلك اللجنة.

واشار بيدرسون الى التعاون الإيراني مع الأمم المتحدة في حل الأزمة السورية التي مستمرة منذ 10 سنوات، مؤكدا أهمية دور ايران في هذه العملية.

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