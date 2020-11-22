فنان ايراني يحيك لوحة سجاد ترمز الى الوحدة بين ايران والعراق

وأضاف أمير جعفري في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) ، اليوم الأحد ، أنه الهدف من حياكة هذه اللوحة هو تجسيد الوحدة بين الشعبين الايراني والعراقي المسلمين والصديقين.

وأشار إلى سما هذه اللوحة وقال ان طول لوحة السجاد هذه يبلغ مترًا و عرضه يبلغ 90 سانتي مترا ، وقد تم نسجها باستخدام الالوان الطبيعية.

وكان هذا الفنان قد قام بحياكة لوحات سجاد من بينها سجادة كأس العالم لكرة القدم في العام 2018 في روسيا ، وكأس شعوب آسيا 2019 في الإمارات ، والدوري العالمي لكرة الطائرة في أورمية ، والالعاب الاولمبية عام 2020 في اليابان.

ومن الأعمال الأخرى لهذا الفنان الشاب نسج لوحات سجاد ترمز الى تضحيات مدافعي الحرم وكذلك لوحة سجاد الضريح الطاهر للامام الرضا عليه السلام وضريح السيدة معصومة (ع) ومسجد جمكران.

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