نشكر ايران على إقامة برامج ثقافية مؤثرة في روح الشباب المقاوم

وفي حواره مع لجنة افلام المقاومة، توجه الساعدي بالشكر لايران على إحتضانها تظاهرات ثقافية من قبيل مهرجان المقاومة السينمائي، لما فيها من تاثير في روح الانسان، لاسيما روح الشباب المقاوم.

وأوضح القيادي في الحشد الشعبي بشأن أهمية إقامة فعاليات من قبيل المقاومة للأفلام، وقال : لهذه الفعاليات دور هام في إيقاظ النفوس التي شوّش عليها الاعلام المعادي بأكذوبة حقوق الانسان والديمقراطية الكاذبة التي تدعيها دول الشر والظلام المتمثلة في أمريكا وأذنابها والصهيونية المقيتة.

كما جدد تأكيده على دور التظاهرات السينمائية للمقاومة في تعزيز المحور، بالقول : إن مثل هكذا مهرجانات ومؤتمرات وندوات ثقافية سينمائية تجدّد وتستثمر دماء أبناء المقاومة الاسلامية الأبطال، فالشهيد الذي ضحى بدمه في سبيل الاسلام والحرية ولمواجهة الاضطهاد والظلم حياً يرزق بين اخوانه المقاومين.

وسلّط الساعدي الضوء على الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس باعتبارهما أنموذجين بارزين لجميع المقاومين، مصرحا : لقد اغتالوا الحاج الشهيد قاسم سليماني والحاج الشهيد أبو مهدي المهندس، لكن استشهادهما أشعل ثورة عارمة والخاسر هو القاتل المأجور، فقد تمكنا من إحياء المقاومة الاسلامية في المنطقة والنهوض بها، وتمخّض عن هذه الشهادة الآلاف من الحاج قاسم سليماني والمهندس.

وأضاف : لقد كان استشهاد كل من الحاج سليماني والحاج ابو مهدي المهندس خيراً لهما، إذ تمكّنا من بلوغ الدرجة العليا ألا وهي الشهادة، خاتمة يتمناها كل مقاوم ومحارب ضد الظلم والاضطهاد والإرهاب.

وتابع القيادي في الحشد الشعبي العراقي : أحدث استشهاد قادة المقاومة تحولاً كبيراً في نفوس جميع المقاومين في المنطقة والعالم، وخير دليل على ذلك، هو التشييع المُهيب لتلك الجثامين الطاهرة في كل من ايران والعراق، تشييع وصلت أصداؤه الى جميع أرجاء العالم حتى طالت عُقر دار الأمريكيين.

انتهى ** ح ع