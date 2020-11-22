ايران مستعدة لتنقل خبراتها الطبية الى العراق

جاء ذلك خلال اللقاء بين المستشار الثقافي الايراني لدى العراق "حجة الاسلام غلامرضا اباذري"، مع رئيس الوزراء العراقي السابق "عادل عبد المهدي"، حيث اكد الجانبان على ضرورة توسيع التعاون العلمي والاكاديمي والثقافي بين البلدين.

ونوه عبد المهدي في هذا اللقاء، بالاواصر الرصينة التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية القائمة بين ايران والعراق؛ داعيا الى مزيد من التركيز على توسيع هذه العلاقات وبما يشمل شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الى ذلك، قدم حجة الاسلام اباذري تقريرا حول نشاطات المستشارية الثقافية الايرانية لدى العراق في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات العلمية والجامعية والثقافية.

وشدد المسشار الثقافي الايراني بالقول : ان العلاقات الوثيقة بين الشعبين الايراني والعراقي لن تتاثر سلبا بأي قوة وستكون قائمة الى الابد.

وفيما نوه بالتقدم الذي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في العلوم الطبية؛ اكد حجة الاسلام اباذري على استعداد البلاد لنقل خبراتها العلمية والطبية الى الجامعات ومراكز التعليم العالي في العراق.

ختاما، كشف المستشار الثقافي الايراني عن تنفيذ مشروع لتاسيس فرع جامعة طهران للعلوم الطبية، بجهود الشعب العراقي، في مدينة كربلاء المقدسة.

انتهى ** ح ع