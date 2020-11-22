باحث سياسي باكستاني : مشروع "الجيران اولا" الايراني يخدم المنطقة جمعاء

وعبر مقاله بعنوان "ظريف في باكستان" نشرته صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية اليوم الاحد، نوّه "اصف نور" بنتائج زيارة ظريف الاخيرة لاسلام اباد (في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي)، ولقاءاته مع كبار السياسيين والعسكريين في باكستان.

وقال : ان الهدف من هذه الزيارة يكمن في اجراء مشاورات دقيقة وتعزيز الثقة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين ايران وباكستان.

واوضح، ان طهران وباكستان استعرضتا (خلال الزيارة) مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والاقليمية بما في ذلك الامن والاقتصاد.

و وصف هذا الخبير والباحث السياسي الباكستاني، زيارة وزير خارجية ايران "الرابعة" لبلاده في اقل من 3 اعوام، بانها ليست بناءة فقط لتعزيز الثقة المتبادلة وانما جاءت بهدف توسيع التعاون التجاري والحدودي بين البلدين.

انتهى ** ح ع