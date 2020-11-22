مستنقع "بير أحمد" شمال غربي البلاد يستقبل أول سرب من طيور الكركي المهاجرة

وفي حوار مع مراسل إرنا، أضاف آذريار، ان طيور الكركي تهاجر من المناطق الشمالية الباردة مثل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان نحو أراضي جالدُران الرطبة بسبب الأمن الخاص لهذه المنطقة لتمضي فترة هناك للراحة والتغذية والتفريخ وقضاء موسم الشتاء.

وتابع، ان طيور الكركي، والغراء، والنوارس، والبط البري، والإوز الرمادي، تعد من الطيور المائية المهاجرة وطيور الشاطئ التي تحط في جالدُران بموسم البرد من العام.

وأشار المشرف على دائرة حماية البيئة في منطقة جالدُران، إن عدد طيور الكركي الوافدة على مستنقع "بير أحمد" هذا العام كان ملحوظا للغاية.

ونوه آذريار الى أن منطقة جالدُران تضم 6 أراض رطبة ثلاث منها دائمة وهي "ناور"، و"بيرأحمد"، و"زاويه سفلى" وثلاث موسمية تدعى "خان كول"، و"قوري كول"، و"حاشيه سد بارون".

انتهى**أ م د