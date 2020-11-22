ظريف يهنئ بتسمية المقداد وزيرا للخارجية السورية

طهران/24 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- صرح المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، ان الحظر غير القانوني المفروض على الشعب الإيراني، أصبح في أكثر حالاته هشاشة وعجزا منذ السنوات الثلاث الأخيرة وان صوت إنهيار جدران الحظر وسياسة الضغوط القصوى بات يسمع بوضوح في أنحاء العالم.