ظريف يهنئ بتسمية المقداد وزيرا للخارجية السورية

وفي اتصال هاتفي اليوم الاحد مع وزير الخارجية السوري الجديد، عزّى ظريف بوفاة وزير الخارجية السوري السابق "وليد المعلم"، كما اكد على مواصلة التعاون الستيراتيجي بين طهران ودمشق.
انتهى ** ح ع
طهران / 22 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – هنأ وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، بتعيين "فيصل المقداد" في منصب وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.
وفي اتصال هاتفي اليوم الاحد مع وزير الخارجية السوري الجديد، عزّى ظريف بوفاة وزير الخارجية السوري السابق "وليد المعلم"، كما اكد على مواصلة التعاون الستيراتيجي بين طهران ودمشق.
انتهى ** ح ع
تعليقك