٢٢‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٤٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84120109
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لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية ستبحث التطورات الامنية بالمنطقة

لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية ستبحث التطورات الامنية بالمنطقة

طهران / 22 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- ستبحث لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني يوم الثلاثاء القادم التطورات الأمنية في المنطقة وخطة تشكيل منظمة الدفاع المدني بحضور مساعد رئيس الاركان العامة للجيش الأدميرال حبيب الله سياري.

ووفقًا لبرامج اللجان المختلفة بمجلس الشورى الإسلامي في الأيام المقبلة، ستبحث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية خطة تشكيل منظمة الدفاع المدني والتطورات الأمنية في المنطقة بحضور الأدميرال حبيب الله سياري نائب رئيس هيئة الأركان لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنسيقية وعددا من نوابه .

وستستمع لجنة الحدود التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية يوم الثلاثاء لتقرير النائب عن اهالي مدينة ابادان سيد محمد مولوي عن الوضع الحدودي لمدينة ابادان وناحية اروندكنار وسيتم استعراض آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالحدود الشمالية الغربية للبلاد بحضور المسؤولين المعنيين.

ووفقا لهذا التقرير ، ستبحث لجنة الشؤون الداخلية للبلاد والمجالس المحلية يوم الثلاثاء القادم مشروع تعديل مواد قانون انتخاب مجلس الشورى الإسلامي الذي أعاده مجلس صيانة الدستور ، بحضور ممثلين عن مجلس صيانة الدستور ومركز الأبحاث والجهات التنفيذية.

انتهى ** 2342

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