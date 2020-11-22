لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية ستبحث التطورات الامنية بالمنطقة

ووفقًا لبرامج اللجان المختلفة بمجلس الشورى الإسلامي في الأيام المقبلة، ستبحث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية خطة تشكيل منظمة الدفاع المدني والتطورات الأمنية في المنطقة بحضور الأدميرال حبيب الله سياري نائب رئيس هيئة الأركان لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنسيقية وعددا من نوابه .

وستستمع لجنة الحدود التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية يوم الثلاثاء لتقرير النائب عن اهالي مدينة ابادان سيد محمد مولوي عن الوضع الحدودي لمدينة ابادان وناحية اروندكنار وسيتم استعراض آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالحدود الشمالية الغربية للبلاد بحضور المسؤولين المعنيين.

ووفقا لهذا التقرير ، ستبحث لجنة الشؤون الداخلية للبلاد والمجالس المحلية يوم الثلاثاء القادم مشروع تعديل مواد قانون انتخاب مجلس الشورى الإسلامي الذي أعاده مجلس صيانة الدستور ، بحضور ممثلين عن مجلس صيانة الدستور ومركز الأبحاث والجهات التنفيذية.

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