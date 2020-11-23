المعرض التجاري والاقتصادي الایراني السادس في افغانستان یقام في يناير القادم

واشار رسولیان في تصریحه لمراسل وکالة "ارنا" الاحد الی ان المعرض سیقام بمحوریة محافظة خراسان الرضویة وقال: ان اکثر من 40 بالمائة من صادرات الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الی افغانستان متعلقة بمحافظة خراسان الرضویة التي تولت لغایة الان اقامة غالبیة المعارض التجاریة وفرص الاستثمارات في هذا البلد.

واضاف: انه تم اجراء المحادثات اللازمة مع المسؤولین الافغان بهذا الصدد وجری الحصول علی الموافقات اللازمة وسیعقد مع المعرض اجتماع مشترك لمحافظي خراسان الرضویة وهرات لتوفبر الفرصة لتنمیة العلاقات بین البلدین.

وقال رسولیان: ان الفرصة متاحة لمشارکة جمیع الشرکات الایرانیة في هذا المعرض سواء فی قطاع الخدمات التقنیة والهندسیة او قطاع السلع والخدمات خاصة في قطاع الطاقة.

واشار الی انتاج البلاد ومنها خراسان الرضویة سلعا بدیلة عن سلع الواردات في ظروف الحظر وقال: لحسن الحظ ان الامکانیة متوفرة لتنمیة صادرات السلع الی دول افغانستان واسیا الوسطی التي هي بحاجة الی سلع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة او هي راغبة بها.

واعتبر اقامة المعرض فرصة مناسبة لتعرف التجار ورجال الاعمال الافغان علی طاقات ایران الانتاجیة والذي سیکون له تاثیر ایجابی علی صادرات البلاد واضاف: اننا نشهد منذ اعوام نمو صادرات السلع الایرانیة الی افغانستان والذي یعد ثمرة لاقامة المعارض وعقد اجتماعات اللجان الاقتصادیة المشترکة بین المحافظات الحدودیة.

ومن المقرر ان یقام المعرض خلال الفترة من 19 الی 22 كانون الثاني /يناير القادم حسب تصريح للمدير التنفيذي للمعارض الدولية في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران.

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