لقاح "كوفيد-19" من انتاج إيران سيدخل السوق الصيف القادم

وخلال الندوة الافتراضية التي عقدتها وكالة ارنا عبر الإنترنت حول لقاح كورونا اوضح المدیر العلمي لشركة "هوم ایمن زیست فناور " المعرفية وهي إحدى الشركات الناشطة في صناعة اللقاحات الإيرانية، الدكتور کیهان آزادمنش: ان الباحثين والعلماء في ايران -إلى جانب علماء آخرين في العالم- حققوا بعض النجاحات في الحصول على لقاح كورونا ويحاولون المضي قدما في طريق انتاج اللقاح الفعال لهذا المرض.

ورفض الدكتور آزاد منش استحالة إنتاج لقاح كورونا في ايران، والتي يطرحها البعض، مؤكدا أن علم انتاج اللقاحات في إيران قديمة جدًا ومحلية.

وأشار إلى 60 الى 70 عامًا من الخبرة في إنتاج اللقاحات في معهدي باستور والرازي الايرانيتين، مضيفا: هذا علم قديم في إيران وقد قمنا حتى الان بإنتاج انواع الأجسام المضادة للفيروسات ومنها فيروس الورم الحليمي البشري، لذلك نؤكد على أنه ليس لدينا مشكلة من حيث علم إنتاج اللقاح في الداخل.

ووصف مراحل التقييم الإكلينيكي للقاحات على النحو التالي: تستمر المرحلة الأولى شهرًا على الأقل، وتستمر التقييمات الميدانية شهرين على الأقل. بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، يجب إبلاغ إدارة الغذاء والدواء بذلك للسماح بدخول المرحلة الثانية، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن توافق عليه لجنة الأخلاقيات والهيئات التنظيمية الأخرى.

واوضح: لقد بدأنا للتو المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وهي اختبار لقاح حيواني يستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر. المرحلة الأولى، التي ذكرها وزير الصحة كانت الإنتاج المخبري. والثانية هي تجربة حيوانية والثالثة تجربة بشرية. تشتمل مرحلة الاختبار البشري أيضًا على 4 مراح ، آخرها تقييم اللقاح بعد دخوله السوق.

وتابع أزادمنش: قدّر رئيس الهيئة العلمية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا "مصطفى قانعي" دخول اللقاح الايراني ضد كورونا الى الاسواق الصيف المقبل وأنا أتفق مع هذا التقدير. قد نحقق ذلك في اوائل أو أواخر الصيف المقبل.

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