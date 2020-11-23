٢٣‏/١١‏/٢٠٢٠ ٩:٣٧ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84120319
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ایران ستشارك في المؤتمر الافتراضي الدولي حول أفغانستان 2020 في "جنيف"

ایران ستشارك في المؤتمر الافتراضي الدولي حول أفغانستان 2020 في "جنيف"

طهران/23تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية " سعيد خطيب زادة الیوم الاثنین ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيشارك في المؤتمر الافتراضي الدولي لأفغانستان 2020 في جنيف.

واضاف  المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية  اليوم الاثنين " تعقد مؤتمرات جنيف الخاصة بأفغانستان كل أربع سنوات والتركيز الأساسي فيه هو التزام الدول بإرساء السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان".

ولفت خطیب زاده أنه سيشارك نحو 70 دولة و 32 منظمة دولية في هذا المؤتمر الذي يعقد بشكل افتراضي بسبب قيود وباء كورونا.

ومن المتوقع أن يتعهد وزراء من حوالي 70 دولة ومسؤولون من المنظمات الإنسانية المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه جنيف يومي الاثنين والثلاثاء بإرساء السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان.

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