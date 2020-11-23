ايران تفوز بأربع ميداليات في المسابقات الافتراضية الدولية للكاراتيه

واضاف اكبر نوروزي في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم الاثنين: "أقيمت هذه المسابقات في فئتين عمريتين للاحداث والمراهقين.

و فازت بهاره مهديون ومعصومه رحيمي (9-10 سنوات و 11-12 سنة) ) بميداليتين ذهبية وبرونزية على التوالي ، كما فازت زهرة شكوري وثريا اسكندري بميداليتين ذهبيتين في فئة المراهقين (13 إلى 14 سنة و 15 سنة) على التوالي.

واقيمت هذه المسابقات بمشاركة لاعبي الكاراتية من 13 بلدا وفي قسمين للبنين والبنات.

واكد نوروزي بانه شارك في المسابقات الافتراضية لاعبو كاراتيه من إيطاليا وماليزيا وإيران وبنغلاديش وسنغافورة وسلوفينيا وبولندا والبوسنة والهرسك والهند والعراق ونيبال وإيطاليا وإندونيسيا وسريلانكا وأفغانستان.

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