کیش تفتح ذراعیها لکافة المشاریع المستقبلیة

وفی هذا المجال هناک عده اسئلة تطرح نفسها فی هذا الخضم : فما مدى اهمیة مثل هذا الموضوع وماهی الخصائص الممیزة؟ وماهو التباین الموجود بین المدن المستقبلیة والحالیة وماهی الامکانات والطاقات التی یتمتع بها سکان هذه المدن؟

وبهذا الخصوص فاذا کان یقال بأن القرن العشرین هو قرن البلدان فان القرن الحادی والعشرین هو قرن المدن.

ان المدینة المستقبلیة هی مقدمة للمدینة الذکیة واذا لم تکن هناک مقومات لجعل المدن ذکیة فلن یکون هناک وجود للمدن المستقبلیة. لذلک وخلال السنوات الاخیرة کان هناک تنافس بین الدول المختلفة من أجل بناء مدن متطورة ومستقرة وعملیة ، وهناک امثلة متعددة لهذه المدن فی امیرکا والصین والیابان وکوریا الجنوبیة وسنغافورة والامارات العربیة المتحدة وعدد من البلدان الاخرى.

الحقیقة، ان الکثیر من المدن الحالیة وفی جمیع انحاء العالم وبسبب مواجهة تحدیات مثل کثافة السکان و عملیات الهجرة والنزوح والانتاج والاستهلاک ، نلاحظ وجود نوع من النمو المتباین فی هذه المدن . الامر الذی أدى الى تداعیات مختلفة مثل ارتفاع درجات الحرارة وتخریب البیئة والاعتماد على مصادر الطاقة المستهلکة والتلوث والزحام المروری والضعف فی تقدیم الخدمات ونمو سکان الضواحی والفقر .ولابد فی هذا المجال الاسراع فی ایجاد الحلول الملائمة . لذلک کان یجب

التخطیط لاسالیب حدیثة للتوصل الى بناء مدن تخلو من مثل هذه المشاکل. وهذا الموضوع مایسمى ب « النقلة النوعیة» او « التبدیل النوعی» والذی اصبح محور اهتمام الجمیع.

ان النخبة فی العالم تعتقد انه من أجل تحقیق مستقبل افضل لابد من الاهتمام بالعلم بصفته الثروة اللانهائیة، ومنح الاولویة لاستغلال المواهب والافکار المبدعة والاستفادة المنتظمة للطاقات العلمیة والبحثیة ، وتنفیذ مشاریع متنوعة فی مجال البنى التحتیة والفوقیة وتعزیز الوعی الثقافی العام ووضع خارطة طریق لبناء مدن ذکیة فی کافة انحاء العالم. لذلک نشهد وجود دول قامت بتأسیس مناطق فی بعض مدنها لتکون النواة للمدن النظیفة وذکیة ، وقد حققت بعض التطورات فی هذا المجال مثل منطقة دستینی فی فلوریدا الامریکیة و شنزن الصینیة و سانغدو فی کوریا الجنوبیة و دبی وابو ظبی فی الامارات العربیة المتحدة وکذلک هناک مناطق فی الیبابان و سنغافوره.

وفی ایران کذلک ، وللعدید من الاسباب یجب ان تکون رائدة فی مجال بناء المدن المستقبلیة على أساس هویتها و ثقافتها الممیزة . لکی تصبح فی العقود القادمة احدى الدول المؤثرة فی العالم بدل من ان تکون متأثرة بالاخرین.

ان بناء مثل هذه المدن فی ایران قد بدأ خطواته الاولى بمساعدة الاجراءات الحکیمة لاصحاب القرار والنمو المتسارع للطاقات العلمیة على مستوى البلاد. ان کتابة هذا التقریر یؤکد على ضرورة الاسراع فی هذه العملیة لتحقیق التطور فی البلاد.

ان السؤال الذی یطرح نفسه هنا : من این نبدأ؟ ماهی المنطقة فی البلاد التی یمکن ان تکون الرائدة لتحقیق هذا المشروع الکبیر؟ ومامدى امکاناتها؟ وماهی نقطة الصفر التی یجب ان نبدأ بها؟

لقد تم طرح هذه الاسئلة لکی نؤکد بان هناک اجماع وطنی على ان جزیرة کیش یمکنها ان تکون الرائدة للمدن المستقبلیة.

هناک عزیمة راسخة وتضامن و قطاع خاص قوی ووفرة فی الطاقات النظیفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسیة والبحر والموقع الاستراتیجی والبیئة النادرة وتوفر البنى التحتیة اللازمة لاقامة شبکات من الالیاف الضوئیة للتمهید الى تأسیس شبکة الجیل الخامس المعروف باسم (جی 5 ) وهو الشرط المؤکد لتحقیق المدینة الذکیة. کل ذلک متوفر فی جزیرة کیش اکثر من سائر المدن الاخرى لجعلها نموذجا بارزا للمدینة المستقبلیة.

ان المدن الرقمیة ( الذکیة) هی اکثر من المدن الاخرى صدیقة للبیئة. ولابد من الاشارة هنا الى ان اکثر معدل لاستخدام الدراجات الهوائیة فی البلاد هو فی هذه الجزیرة ، حیث یوجد اکبر مضمار للدراجات فی الشرق الاوسط فی هذه الجزیرة. ان المزج بین التقنیات الحدیثة مثل الذکاء الصناعی وشبکة الانترنت على خلفیة الجیل الخامس والمعروف باسم « فایوجی» ، بامکانه تحقیق العدید من الانجازات الجدیدة واهمها فی مجال النقل والشحن الذکی.

ویسرنا ان نعلن عن التوقیع على مذکرة تفاهم بین مساعد رئیس الجمهوریة لشؤون العلوم والتقنیة ووزارة الاتصالات ولجنة التقنیة الفضائیة والنقل والشحن الذکی و منظمة کیش الحرة ، حیث سیتم لاول مره تطبیق الذکاء الصناعی فی مجال النقل والشحن فی کیش. ان جامعة هارفارد الامریکیة اجرت بحثا مؤخرا حول العوامل المؤثرة للخروج من حالة الفقر ، تبین ان الوقت المستهلک لتنقل الانسان من مکان الى اخر هو اکثر عامل مؤثر للخروج من حالة الفقر التی یشعر بها المرء من العوامل الاخرى. على سبیل المثال فان الفرد الذی یستخدم وسیلة المشی مثلا او وسائط النقل العامة للتنقل من مکان الى اخر فانه لن یشعر بالفقر اذا لم یکن یمتلک وسیلة نقل خاصة به.

ان جزیرة کیش تولی اهمیة کبیرة للتقنیة والابداع، وفی هذا المجال عمدت الى تقدیم الدعم لواحات العلم والمعرفة التی ستؤتی ثمارها فی السنوات المقبلة. وفی هذا الاطار هناک العدید من المشاریع التی یتم انجازها مثل تأسیس واحات التقنیات الحدیثة والشرکات الابداعیة والتعاطی مع مختلف امهات الجامعات فی البلاد للتواج فی جزیرة کیش ، والعمل على تأسیس جامعة دولیة بالتعاون مع الجامعات الاجنبیة والداخلیة المعتبرة ، واقامة صناعات ابداعیة ومبتکرة لتکون هذه الجزیرة فی میاه الخلیج الفارسی رائدة فی مجال المدن المستقبلیة و سعادة الانسان ولتکون بمثابة المنصة لتصدیر البضائع و الخدمات التقنیة والمنتجات العلمیة.