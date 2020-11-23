إيران تتحرك نحو امتلاك القدرة الرادعة لتحقيق السلام العالمي

وأضاف سعيد رضا عاملي اليوم الاثنين في المؤتمر الدولي الثاني للسلام وحل النزاعات الذي عقد بشكل افتراضي: "ما زال العالم متورط في التعصب العرقي والقبلي والديني، قائلا:كان القرن العشرون الأكثر دموية وشاهدنا فيه 12 حربا اكثر من القرن التاسع عشر ، مما يدل على أن العصبية والجهل تزدادان في العالم.

وتابع: نشهد انتاج أسلحة الدمار الشامل أكثر من أي وقت مضى ، والعالم اليوم لديه القدرة على صنع 12 الف قنبلة نووية بقوة تدمير 6 الاف مرة أكثر من القنبلة التي سقطت على هيروشيما.

وقال أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية العالم يعاني من الفقر وعدد من يعيشون في الفقر المدقع تجاوز 800 مليون شخص دخلهم دولار واحد يوميا ومن المتوقع أن يصل عدد الفقراء إلى نصف مليار شخص.

واضاف "لا يمكن القضاء على الفقر والحرب بعقد المؤتمرات، فإن جذور حل الصراع تكمن في المواجهة المنهجية مع أسباب الفقر والحرب في العالم

واكد: اليوم انتشر الإسلاموفوبيا المتعمد واستهدف المسلمون وتنبع مثل هذه الهجمات من تحريف وسائل الإعلام للقضايا.

ويعقد المؤتمر الدولي للسلام وحل النزاعات خلال يومي 23 و 24 نوفمبر بشكل افتراضي عبر الانترنت بجهود كلية الدراسات العالمية التابعة لجامعة طهران.

انتهى** 1453